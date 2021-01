Nõmme turu väravast võib leida teadaande, et territooriumil alkoholi ei tarbita ja ei suitsetata. Pika mäluga mehed ehk mäletavad, et kunagi oli turul õlleputka ja see oli väga populaarne koht, kus sumisemas käidi ja sai kuumi keedusardelle. Õlu ja sardellid polnud ehk kõige paremad, hügieen karjus appi, aga sumin oli ehe. Nüüd on Nõmme turg väga hoolitsetud ja ilus, aga suminat ei ole.