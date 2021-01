Aastavahetuse paiku astus mu juurest läbi sõber Pets. Tema on üks tark ja terane inimene, kellega maailma asju arutada. Ta istus ahju ette ja tegi suitsu. Jõi õlut. Mina ise enam paar aastat suitsu ei tee, aga külalised võivad ikka tõmmata.

Ajasime siis juttu ning juhtusime tõdema, et Eesti on tore riik ja meie inimesed imetlusväärsed olendid. Jah, olude sunnil ei ole elu ehk hetkel kõige roosilisem, aga aegade kõige raskemas kriisis, nagu aina korrutatakse, ei ole me kohe kindlasti.