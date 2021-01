PROOVISÕIT | Hoogsa minekuga E-Clio

Kui ma Clio Intens E-tech 140 hj Hybrid´i peale mitut päris pikka proovisõidupäeva tagasi viisin, tõdesin, et hübriidmootoriga auto on just täpselt praeguse aja sõiduriist. Ning Clio tema jaoks päris paras vorm.

Kui suurus sobib



Sõidu sissejuhatuseks kuulsin mõttetera, et kui sa omaenda mõõtmete poolest Cliosse mahud, siis edasisest kujuneb juba nauding. Ja nii tegelikkuses ka on. Kui turvavöö käetoe kiuste – või seda üles nihutades – kinni saad, tunned, et Clio on auto, millega sõita – kiiresti, kaugele ja dünaamiliselt.

Niisugune väide ei põhine ainult suvisel ja sirgel teel. Otse vastupidi: õhtusel teekonnal Saaremaale hakkas üsna ootamatult laia ja tihedat lund sadama. Praam aga ootas, tee äärde parkima jääda ei saanud. Nii tuli mõistuse ja emotsiooni vahel kompromissi otsida.

Auto käitus keerulistes oludes õnneks vägagi kindlalt, rool oli piisavalt terav ja konkreetne ja andis niiviisi kindluse ka mitte just kogukale sõidukile. Igatahes ohtlikuna tundunud hetki ei tekkinud.

Hiljem, juba sajust väljununa ning saare kitsamatele ja hoopis kurvilisematele, aga samuti lumistele teedele jõudes, sai varasem tõdemus uut kindlust. Ka on Clio – seda muule lisaks ka oma mõõtmete tõttu – hea manööverdaja.

Mõnus kiirustaja



Eelmisest vast veelgi määravam on tõdemus, et 103-kilovatisel mootoril on piisavalt jõudu, et autot juhi soovi kohaselt (ja muidugi liikluse mõttes turvalisemalt) edasi liigutada. Üle pika aja tekkis tõdemus, et ma ei vajagi kogukamat ja võimsamat autot, et end maanteel hästi, olukorra kontrollijana tunda.

Aga kütusekulu? Jah, proovisõidu keskmine ehk 5,5 liitrit 100 km kohta pole auto minekut arvestades kes-teab-kui-palju, väidetavalt on see hübriid ka 40% säästlikum kui paljas sisepõlemismootor, aga kütuse säästmisest kui sellisest rääkida on kõnealusel juhul veidi ennatlik.

Kus vajad kiirendust