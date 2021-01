Peaminister Jüri Ratas astub tagasi, uut valitsust asub moodustama Kaja Kallas

Poliitikas tuleb keeruliste olukordade lahendamiseks teha väga raskeid valikuid. Tegin täna väärtuspõhise otsuse astuda kujunenud olukorras Eesti Vabariigi peaministri kohalt tagasi. See otsus sündis nõupidamistes Eesti Keskerakonna juhatuse ja Riigikogu fraktsiooniga ning lähimate ametikaaslastega. Võimalikke lahendusi oleks kindlasti erinevaid, kuid õige tundus neist ainult üks.

Täna avalikuks saanud Riigiprokuratuuri esitatud kahtlustus ei tähenda veel seda, et keegi oleks kindlasti süüdi, kuid paratamatult heidavad need kõigile asjaosalistele tõsist varju. Sellises olukorras tundub ainuõige, et annan enda tagasiastumisega võimaluse kõigile asjaoludele häirimatult valgust heita ja selgusele jõuda. Poliitilise ja ühiskondliku rahu tingimustes.

Olen veendunud, et uurimisasutused teevad oma tööd professionaalselt ja erapooletult ning selgitavad ka selles juhtumis välja vaieldamatu tõe.

Poliitilise vastutuse võtmisest hoolimata saan täie südamerahuga öelda, et ma pole peaministrina teinud ühtegi pahatahtlikku ega teadlikult valet otsust. Olen täna suhelnud nii riigi peaprokuröri kui kaitsepolitsei peadirektoriga, kes mõlemad kinnitasid, et neil pole minu suhtes kahtlustusi. Valitsusjuhina ei tundnud ma ka Porto Franco kaasuses, et ükski minister või erakond oleks püüdnud valitsuse langetatud otsuseid ebaseaduslikus suunas mõjutada. Tuginesime neis KredExi tehtud ettepanekule ning antud laenu tingimused olid igati võrreldavad eelnevalt näiteks Tallinki osas tehtud otsusega.

Keskerakonna esimehena võin samuti täie siirusega kinnitada, et ma pole erakonda juhtides teinud ega heaks kiitnud ühtegi õigust ega õiglustunnet riivavat tegu. Loomulikult tuleb mul erakonna esimehena kanda vastutust ka selle eest, et antud küsimus saaks ühese, selge ja õiglase lahenduse.

Ma tänan südamest kõiki poliitikuid, erakondi ja poliitilisi jõude, kellega mul oli au pisut enam kui nelja aasta jooksul peaministrina koostööd teha. Samuti olen siiralt tänulik kõigile Riigikantselei, ministeeriumite, nende valitsusala asutuste, kohalike omavalitsuste ametnikele ja töötajatele. Loomulikult ka ettevõtjatele, kolmanda sektori organisatsioonide aktiivsetele inimestele ning kõigile Eestimaa elanikele, kellega mul oli rõõm nende aastate jooksul kokku puutuda. Minu tänusõnad kuuluvad ka kõigile enda ametikaaslastele nii Euroopas kui maailmas.

Jõudu Eestile!