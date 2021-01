| TELESOOVITUSED | Nii õõvastavat kui õnnestavat

Laupäeval, 30. jaanuaril kell 23.10 jõuab ETV ekraanile Prantsuse mängufilm aastast 1997 “Viies element”.

New York, XXIII sajand. Maad ootab ees hukk, sest planeedile läheneb hiiglaslik tulekera. Vana munk Cornelius teab, et selle peatamiseks on vaja viiendat elementi, mis ühendab neli põhielementi ehk õhu, vee, tule ja maa. Corneliusele tulevad appi endine salaagent, nüüdne taksojuht Korben Dallas, ja tulnukas Leeloo. Seiklused algavad, kui kolmik asub inimkonda päästma ning astub võitlusse koletu Zorgi ja tema liitlastega.