Järjejutt SOOME TÖÖLE | Ja siis lõhub loll veel pesumasina ära ja on pahane, kui peremees ei too kohe uut

Ja siis, kui on saanud püsiva töö, kõigi mugavustega elamise ja võlad makstud, siis hakkab pihta: küll pole köök küllalt suur, küll on üür liiga kõrge, siis lõhub loll veel pesumasina ära ja on pahane, kui peremees ei too kohe järgmisel päeval uut masinat, vaid laseb preilil lausa paar päeva oodata. Eestis maksaks ta aasta aega selle masina järelmaksu, aga siin ainult lõhub ja nõuab uut. Ja ega see Liisa ole ainus omasugune, me oleme tõesti uskumatuid tüüpe näinud.”

“Hoiame pöialt, et järgmine elanik parem tuleks, Tiiast hakkab muidu täitsa kahju,” arvas selle peale Maire.