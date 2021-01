Kartulikasvataja Gustav Põldmaa: uus valitsus võiks eeskuju võtta Soomest

„Elame-näeme, ega Reformierakond pole kunagi väga põllumeeste-meelne olnud, ta on ju varem ka valitsuses olnud,“ arutles Simuna kartulikasvataja. EKREt tunnustab aga mees selle eest, et just EKRE ajal langetati kütuse aktsiisi. „Tänu EKRE-le toodi kõik aktsiisid alla,“ kiitis Põldmaa. Kartulikasvatajate eestvedaja peab EKREt eestimeelsemaks kui teisi erakondi, seda ka põhjusel, et see erakond on piiranud välismaalaste ja võõrtööliste riiki tulekut, nakkusohu tõttu ei lastud nii paljud võõrtöölisi riiki.