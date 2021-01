Järvamaal tegutseva osaühingu Estonia nõukogu esimees Jaanus Marrandi teatas, et juba see on üks pluss, kui äärmuspopulistlik erakond valitsusest ära läheb.

“Mina isiklikult ei ole EKREga rahul olnud,” rääkis endine riigikogu liige Jaanus Marrandi (SDE) Maalehele. Ta kirjeldas, kuidas EKRE alustas eridiislikütuse lõpetamise sooviga, mis õnneks läbi ei läinud ja kuidas kõige negatiivsemaks teemaks sai välistööjõu küsimus.