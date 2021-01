VIDEO: Mis juhtub, kui kuum vesi pakasega õhku visata

Pakasega aurustub mitte toasoe, vaid peaaegu keev vesi. See tähendab aga, et tulikuuma veega tegeledes peab olema ettevaatlik. Enda pea kohale viskamise asemel tasub kindluse mõttes vett endast eemale visata, aga ikka suunaga alt üles. Enamus veest peaks krõbeda külmaga muutuma justkui udupilveks, kuid mõned piisad võivad siiski ka maha kukkuda.



Miks aga on nii, et kuum vesi aurustub külma käes? See küsimus on pakkunud teadlastele mõtteainet ammusest ajast, nii et selle üle juurdlesid ka Aristoteles ja Francis Bacon. Lõplikku seletust, millega kõik teadlased üheselt nõus oleksid, sellele nähtusele siiski ei ole.