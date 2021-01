Dr Anneli Raave-Sepp SYNLABist: meie jaoks on põnevad need vereproovid, mis ei ole korras

Arsti jaoks on põnevad need vereproovid, mis viitavad näitajatele, mida analüüsi tegemata on raske tuvastada. Mõnikord võib läbi mikroskoobi ainult vererakke uurides tuvastada ka raske haiguse, enne kui raviarst ravimist alustanud on, selgitab dr Anneli Raave-Sepp.