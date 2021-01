Käsundusleping erineb töölepingust mitmeti. Käsundusleping sõlmitakse, kui soovitakse osutada või osta teenust ning teenuse osutamisel ollakse piisavalt iseseisvad.

Lisaks eelnenule on suurim erinevus see, et käsunduslepingut reguleerib võlaõigusseadus, töölepingut töölepingu seadus.

Kui te leiate, et sisult oli tegu siiski töölepinguga, võite pöörduda töövaidluskomisjoni.