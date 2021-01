"Puidurafineerimise puhul on tegemist väga suure investeeringuga mis eeldab konkurentsivõimelist ja stabiilset ettevõtluskeskkonda, hetkel ei ole meil kumbagi," leiab Välja.

Ta ütleb, et teine põletav probleem - raiemaht - on mineviku metsakasvatuslike tööde realiseerimise tulemus ning selle asemel peaksime keskenduma täna metsade olemile ja järeltulevatele põlvedele elamisväärse keskkonna pärandamisele.