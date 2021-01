Vaat kus lehmad: 8–10 ämbritäit piima päevas!

Allika andis detsembrikuu kontroll-lüpsil 80,6 kg piima, mis on punase tõu uus päevalüpsi rekord. “Allika on välimuselt suur ja kõrge lehm, kes on laia laudjaga ning tugevate jalgadega. Tugevalt kinnitunud udar, hea keskside ning hea nisade asetus ja pikkus loovad eelduse kõrgeteks toodangunumbriteks,” kiidavad Eestimaa tõuaretajad oma blogis rekordlehma.

Kõljala POÜ