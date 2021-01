Kas palgi hinnaralli jätkub ka 2021 aastal?

Kõik see viitas selgelt sellele, et mõnda aega madalseisus olnud metsandussektor ärkas ja algas „palgibuum“.

Toona märkis Junkin, et saematerjali ja palgi järele tekkis järsk nõudlus, kuid et laod olid õhukesed ning kardeti turu kokku kukkumist, polnud materjali enam piisavalt ning hinnad tegid hüppe üles. Tekkinud olukord pani saed metsas kiiremini tööle. Nii metsafirmad kui ka kokkuostjad hakkasid ka endale aina enam isiklikku rohelist laovaru tekitama ja turg muutus aasta teisel poolel aktiivseks. Ka Timber.ee metsaoksjonikeskkonnas hüppasid raieõiguste ja metsakinnistute ostuhinnad lakke. Toimunud oksjonitega saab tutvuda: oksjonid.timber.ee/ajalugu .

Meenutame, et kõrged metsamaterjali hinnad hakkasid järsult kukkuma 2019. aasta teisel poolel, mil maailmamajandus jahenes ja Kesk-Euroopat hakkas laastama kuuse-kooreürask. Ka 2019/2020 aasta talv oli üks soojemaid, mis pärssis metsatöid. Sooja ja lumeta talve tõttu ei saanud paljud metsafirmad raietega alustada mitte plaanitult novembris, vaid pidid need edasi lükkama. Ka jaanuar 2020 ei toonud loodetud miinuskraade ja seetõttu kaotati enam kui kolm kuud väärtuslikku puiduvarumise tööaega. Graanul Investi metsasektori juht Marti Piirimäe kommenteerib, et kui vaadata tagasi 2020 aastale, siis ilm soosis enam noore metsa rajamist ja hooldamist, kuid uuendusraiete tegemine oli pehme talve tõttu pärsitud ning 2020 aasta raiemaht tuleb seetõttu viimaste aastate madalaim.

Samas täiendab Junkin, et kui möödunud aastal nägime oktoobris kõrgeid hindu okaspuupalgi ja kasepalgi osas, siis sinna see hinnalagi tõenäoliselt jäigi. Palgi hinda on tema sõnul siiski raske ette ennustada. „See sõltub palju maailma majandusest ja ilmastikust. Männi puhul hinnatõusu väga ei usu, sest odavam on palki importida, kui siin hinda üles kruvida,“ märgib mees, kelle sõnul paljud Eesti ja Läti saeveskid nii ka juba teevad.

Samas pole lähiajal suuri muutusi puiduturul ette näha. Mida tänavu aastal näha võime, on soov täita laod taas puiduga. Seetõttu otsitakse sobivaid lanke, kus töid teostada. Hetkel toetab metsamüüki ja metsategu ka soodne ilm, kuid kui pikaks perioodiks seda jätkub, ei oska keegi ette ennustada. Selge on vaid üks – käes on aeg, millest võidavad eelkõige metsaomanikud.

Stabiilsust tagavad pikad lepingud ja puidunäljas välisturg

Kokkuostjad ja edasimüüjad teevad oma partneritega pikaajalisi lepinguid ning on teada, et puidu kokkuostuhindade üle on mõnel pool kokkuleppeid sõlmitud juba 2021. aasta kolmandaks kvartaliks. See annab alust spekuleerida, et käesoleva aasta esimese kolme kvartaliga mingit drastilist puiduhinna langust karta pole ja see jääb stabiilselt kõrgele.

Kuuldavasti on aktiivseks muutunud ka USA puiduturg, kus tootmised toorme vähesuse tõttu seisavad. Tekkinud on vaakum, mida on vaja täita ja kõrged saematerjali hinnad avalduvad ka nendes hindades, mida siinsed metsaomanikud saavad oma palgi eest.

Piirimäe kinnitab, et tõsi on et, USA-s oli 2020. aastal okaspuu saematerjali import viimase 15 aasta kõrgeim. „Peamiselt kasvatasid oma mahtu aga Euroopa riigid 2,1 miljonilt m3-lt 3,3 miljoni m3-le ja sellest said osa ka Eesti tööstused.“

Kui palgi hind on kõrgel, siis kuidas elab seal kõrval hake ja küte?