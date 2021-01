Oksjonil on rekordkogus metsakinnistuid ja raieõigusi

Kõigist oksjonil olevatest kinnistutest 11 on alghinnaga 10 000 eurot või soodsamad, mis on sobilikumad just alustavale metsaomanikule, kel on plaan teha oma esimesed sammud metsanduses ja teha tutvust metsakasvatuse rõõmudega. Soodsaim oksjonil olev metsakinnistu on vaid 3000-eurose alghinnaga 1,5 ha Kolga metsakinnistu Tartumaal, millel on raied teostatud. Uuel metsaomanikul on võimalik asuda metsa kasvatama oma äranägemise järgi.