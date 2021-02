Kahjulikud tehingud viivad metsaomanike taskutest välja sadu tuhandeid eurosid

Esiteks peaks endalt küsima, miks omandiõigus anda üldse võõrale, kellelegi, kes on tõenäoliselt teinud oma pakkumise telefoni teel ja kelle tausta metsaomanik päris täpselt ei tea. Kui muidu sellise tehingu riski hinnata ei osata, võiks metsaomanik endalt küsida, kas ta oleks sama lahkelt valmis ka oma kodu andma kasutamiseks mõnele suvalisele isikule koos õigusega müüa maha kogu sisustus ja vähegi väärtuslik. Vaevalt, et nii lahkeid inimesi meie hulgas liigub, kuid ometi ollakse valmis metsakinnistuid just nii võõrale üle andma.

Kasutusvalduse leping tähendab lihtsustatult seda, et metsaomanik annab oma metsakinnistu kokkulepitud ajaks võõrale oma äranägemise järgi kasutada. Tegemist on äärmiselt riskantse tehinguga, sest kasutajale antakse notariaalselt õigus hallata kinnistut nii nagu ta ise heaks arvab. Passiivsele metsaomanikule võib see tunduda ahvatlev võimalus, kuna mets, mis on juba aastakümneid kasvanud, saab majandatud ja raha kätte ise mitte midagi tehes. Paraku ei tule kasutusvalduse leping omanikule kasuks. Miks?

Järgmise sammuna võetakse uue kasutaja poolt metsateatis, mis lubab uue kava alusel raiet ning asutakse tööle. Tulemuseks on see, et metsafirma on metsast välja vedanud suure koguse materjali ja saanud tehinguga hea tulu, ent kõik tulevased kulud jäävad metsaomaniku kanda, sest kui lepingus pole fikseeritud metsa ülestöötamise tingimusi, siis heaperemehelikult võõrad metsas ei tegutse. Tüüpiliselt raiutakse rohkem, püsti jäävad vaid kidurad seemnepuud, kui needki ning metsatöid teostatakse ebakvaliteetselt, mis tähendab, et üleraie puhul jäävad trahvid omaniku kanda ja metsaaluse koristamine samuti. Ka hilisema metsa uuendamise kohustusega kaasnevad kulud maksab metsaomanik oma taskust kinni. Kõiki neid kulusid ja kahjusid hiljem kokku kalkuleerides võib omanik vaid tõdeda, et lasi puud metsast välja vedada põhimõtteliselt tasuta.

Pealtnäha tundub kõik ilus ja korrektne, kuid pärast kasutusvalduse notariaalset kinnitamist lükatakse metsaomanik edasisest välja, sest ta on oma õigused käest andnud ning metsa uus kasutaja saab nüüd lasta koostada uue metsamajandamiskava, millest ta omanikku ei teavita. Teavitamise kohustus puudub. Uue kava tellimisest ei räägita ka põhjusel, et selles märgitud raiemaht on tunduvalt suurem, kui omanikule enne tehingut presenteeriti.

Tõenäoliselt on kõige suuremaks motivaatoriks raha, ka mugavus, sest raha teenimise nimel ei pea metsaomanik alguses ju midagi muud tegema, kui andma lepingule notaris paar allkirja, mille järel kantakse raha koheselt omaniku kontole. Helen Savi märgib, et kui metsavahendajad metsaomanikele kasutusvalduse lepingu pähemäärimise eesmärgil helistavad, siis nende esimene ülesanne on välja uurida, kui teadliku ja aktiivse metsaomanikuga on tegemist. „Kui see on välja selgitatud liigutakse edasi pakkumise juurde, mille aluseks on võetud näiteks vana metsamajandamiskava, milles näidatud mahud ei vasta enam üldjuhul reaalsusele või pakutakse summat, mis esialgu motiveerib omanikku, kuid ei vasta samuti õiglasele hinnale,“ tõdeb Savi, kes lisab, et üldiselt pakutakse metsaomanikule tema metsa mitmeaastase kasutamise eest alla 10 000 euro, mis laekub inimese kontole ühes osas üldjuhul koheselt pärast lepingu sõlmimist.

Sellised tehingud lähevad läbi peamiselt kahel põhjusel: inimeste teadlikkus on madal ja lepingud on keerulised. „Oleme näinud lepinguid, mis töötavad selgelt omaniku vastu ja millest on meelega välja jäetud olulised punktid,“ selgitab AS Timber metsaspetsialist Kristo Kütt, kes meenutab, et on näinud näiteks lepingut, millest oli välja jäetud tehingu hind ja raha tasumise aeg. „Praktikas tähendas see metsaomanikule seda, et ta müüs raiet ja metsamaterjali tasuta. Paraku oli aga lepingus ka punkt, mille alusel pidi omanik hoopis metsafirmale raha maksma, et oma metsast küttepuid saada. Nende eest pidi ta firmale tasuma 14 eurot tihumeetri eest. See on olnud seni üks kõige nahaalsem juhtum,“ tõdeb Kütt.

Olgugi, et kasutusvalduse lepingust ja selle kahjulikkusest on räägitud aastaid ning metsaomanikud on sellest kindlasti ka kuulnud, siis ühel hetkel võivad nad siiski avastada, et on andnud ühele sellisele kahjulikule dokumendile pahaaimamatult allkirja. Metsaspetsialist Helen Savi selgitab, et kui metsaomanikuga võetakse ühendust, räägitakse metsa raiest ja raieõiguse müügist ning jutt viiakse notaritehingule, siis tegemist on tõenäoliselt pettusega. „Raieõiguse müük ei ole notariaalne tehing,“ tuletab Savi meelde ja selgitab, et kui metsaomanik müüb raieõigust, siis notaris seda kinnitama ei pea. „Seal sõlmitakse suure tõenäosusega kasutusvalduse leping ja metsaomanik on lihtsalt lohku tõmmatud ning hiljem tehingust taganeda on äärmiselt keeruline.“

Fakt on see, et sellise lepinguga saab metsafirma oma soovitud raha ikka kätte ja riski ei võta, kuna juba algsesse kalkulatsiooni on oma töö arvestanud kõrgema hinnaga ja enda jaoks suurema kasumimarginaaliga. Metsaomanik on see, kelle kanda jääb risk metsamaterjali kvaliteedi ja metsast välja tuleva mahu eest, sest seda ju “väljatuleku peale” kokkulepe tähendabki. Reaalsuses aga osatakse metsaomanikku igal sammul petta.

Levinum on aga lihtsalt valeandmete esitamine. „Öeldakse, et metsast tuli välja tunduvalt vähem kui algselt hinnatud. Seda on metsaomanikul pea võimatu kontrollida ja ei piisa ka sellest, kui seista metsas ja mõõta maha võetud puude hunnikuid,“ räägib Kütt.

Metsafirmad oskavad andmeid manipuleerida ning omanikul on Küti sõnul pettasaamist väljatuleku peale müügilepingu alusel raske tuvastada. „Kurb on see, et sageli arvabki klient, et tegi hea tehingu, kuigi tegelikult võeti temalt seitse nahka,“ ütleb Kütt.

Kui metsa ostu-müügilepinguid sõlmitakse, on üheks võimaluseks teha seda tulemuse järgi, mis tähendab, et hind, mida metsa eest makstakse, kujuneb selle alusel, kui palju materjali ja millise kvaliteediga metsast välja tuli. „See võib tunduda mõistlik ja riskivaba viis oma kasvavat metsamaterjali müüa, kuid meie praktika näitab, et asi võib olla ka vastupidine,“ märgib Kütt, kelle sõnul ei ole tema veel näinud, et sellise kokkuleppe järgi oleks metsaomanikud saanud algselt metsafirma poolt kalkuleeritud tulu. „Tavaliselt makstakse metsaomanikule ette 50-70 protsenti kokkulepitud summast ja hiljem midagi juurde ei anta – rõhutatakse, et vahepeal on muutunud mitmed asjaolud ning ette tulid erinevad probleemid, mistõttu pole võimalik enam kokkulepitud summat välja maksta.”

Võtame puud maha ja istutame uued asemele ehk täisteenuse pakkumised

Täisteenuse tellimine või pakkumiste vastuvõtmine on samuti üks tehing, mida me soovitada ei julge, kuid kui metsaomanikul on soov võimalikult vähe oma metsaga tegeleda, siis loomulikult on see üks lihtsamaid viise asjaajamiseks, kuid kindlasti mitte kõige tulusam. Ent, mis mõtet on oma metsa siis üldse müüa, kui sellelt ei soovita saada maksimaalset võimalikku kasu?

Täisteenuse puhul rändab raha taaskord mitte metsaomanike taskusse, vaid hoopis vahendajate kätte. „Metsa müüjale pakutakse täisteenuse puhul lisaks raie teostamisele veel igasuguseid lisateenuseid ja rõhutakse vastutustundele ja pikale perspektiivile. Ühe summa sees kajastub kõik – raie, istutamine, maaparandus ja muud tööd, mida ei pruugi üldse vajagi olla. Need lisateenused on kõik ühe hinna sees mistõttu on metsaomanikel raske aru saada, milline osa puudutab raiet, milline kraavide kaevamist, istutamist ja hooldustöid,“ selgitab metsaspetsialist Helen Savi, kelle hinnangul tuleks neil, kes sellest teenusest huvitatud on, paluda ka konkreetset hinnakirja iga töö juurde eraldi, et oleks selge arusaam, milline osa mida puudutab.

Kuid siiski on ta arvamusel, et erinevate töölõikude jaoks metsas on vaja leida selleks spetsialiseerunud tegijad, sest nii nagu koju ei saa tellida torumeest kaminat parandama ei saa ka metsa ülestöötajat kutsuda metsa istutama. „Lisaks on Eestis väga vähe neid firmasid, kes suudaksid kõiki metsatöid, alates istutamisest lõpetades raie ja metsahooldusega, pakkuda. Selleks puudub lihtsalt vajalik tehnika, mis tähendab, et selliste täisteenuste pakkujad on suuresti ise teiste teenuste vahendajad,“ selgitab Savi.

Kuidas saada teada, kui palju minu mets väärt on?