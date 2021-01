Mida ütleb metsaomaniku süda, kui maha võetakse sajandivanune mets?

Ent rõõm tagastatud metsa üle oli siiski suur. Oma metsast toodi välja küttepuid nii enda pere tarbeks kui ka väikeses mahus müügi eesmärgil. „See oli pea olematu tehnikaga suur füüsiline töö, palju organiseerimist ning kasum, mis me selle müügist saime oli pisku,“ nendib naine, kes sellel hetkel veel lageraie mõtteid kindlasti ei mõlgutanud, kuid ei osanud ka arvata, et juba peatselt tuleb see siiski ette võtta.

Taastatud Eesti Vabariigis anti mets perele tagasi, kuid vene aja viimane seadus võttis lõivu – 2 ha eraldiseisvat kasemetsa anti uustalunikule ja seda Luule teadmata. „Kui läksin valla metsamehe loal harvendusraiet tegema, sain alles metsas teada, et see maa kuulub juba mitu aastat teisele inimesele. Lõpuks sain kompensatsiooni selle maa eest, mis oli mulle küll paberitega tagastatud, kuid polnud enam minu oma,“ räägib Luule.

Samuti on pere oma tarbeks metsast saanud küttepuid, ka ajal, mil mets Nõukogude ajal omanikelt ära võeti. „Selleks ajaks oli ka talu algusaastatel raiutud metsa asemele kasvanud uus ja võimas kuusemets. Meile see enam küll ei kuulnud, kuid võisime n-ö enda metsast langenud puid oma tarbeks kütteks ära koristada, ainult, et kännud pidime samblaga katma, et jälge ei jääks. See oli vaikiv kokkulepe kolhoosi metsnikuga,“ meenutab Luule, kelle õnneks asus nende mets oru kallaku peal, kust kolhoos raiet nii kui nii teha ei tahtnud. „Olevat olnud liiga tülikas!“

Luule esiisa jättis aga osa metsa siiski kasvama ja seda mõttega, et tulevikus saaks sealt ehituspalki ning küttepuid. Mõlemat on pere ligi sajand sellest metsast ka saanud ning oma metsast välja veetud palkidest hooned püsivad Luule sõnul tänaseni. „Kui proovisime vanale aidale aknaauku mootorsaega lõigata, kulus mitu saeketti ja palk laulis.“

Oli selge, et mets enam majanduslikus mõttes paremaks ei muutu ning kätte on jõudnud aeg midagi sellega ette võtta. „Tutvusin viis aastat tagasi ühe metsamehega ning palusin tal minu mets üle vaadata. Selgus, et umbes 90-aastasel metsal on varsti vaid emotsionaalne väärtus,“ märgib Luule, kes võttis seejärel raske südamega vastu otsuse vana mets raiuda, et anda võimalus uuele ja noorele metsa eluringile. Otsus sündis ka seetõttu, et metsatukas oli võimust võtnud kuuskede juurehaigus – juurepess.

Kuidas oma metsa müüa, kui igal pool on ainult hirmujutud pettustest?

Luulele kuuluvast tugevast ja tervest kuusemetsast oli pärast mitmeid riigikordi, põlvkondi ja looduse jõukatsumisi järele jäänud vaid alla hektari suurune ala, kus peal umbes 320 tm puitu. Oli selge, et kui ta oleks soovinud metsast maksimaalset tulu teenida, oleks ta pidanud oma metsa langetama umbes 10 aastat tagasi, kuid sellist eesmärki tal polnud. Samas ei soovinud ta enam oodata kolmandat korda, mil torm metsale kahju teeb või juurepess metsa täielikult hävitab ja seetõttu tuli otsida võimalusi, kuidas mõistlikult järelejäänud osa realiseerida. Kuidas seda aga teha, kui igal pool on ainult hirmujutud pettustest ning oma tegevust peab pidevalt ka õigustama ja selgitama nii kogukonna kui terve Eesti rahva ees, sest pidevalt on ju kuskil keegi, kes arvab, et metsaomanik võtab oma metsa maha vaid suure ja kiire kasu eesmärgil?

„Olin kuulnud hirmujutte ning kui sõber soovitas mets oksjonile panna kahtlesin tõsiselt, et kas see Timberi oksjon on ikka üks õige asi,“ meenutab Luule, kelle teed ristusid peatselt Timber.ee metsaspetsialisti Kristo Kütiga.

Timber.ee metsaspetsialist Kristo Kütt