Doktor Rein Raie: selg valutab ja mul ei olegi haigust? See võib tulla ärevusest ja depressioonist

Mis teeb inimeste seljad haigeks? Kas haigused ja nende põhjused on 50 aasta jooksul muutunud?

Põhjuseid on muidugi palju. Enamasti toob inimest arsti juurde valu. Igal aastal on üle 130 000 arstile pöördumise seotud seljavaludega.

Oleme need valud ära jaganud. Nn punase lipuga on infektsioonid, kasvajad, metastaasid, murrud, progresseeruvad lülisamba neuroloogilise staatusega halvenemised. See on kirurgide pärusmaa ja nende vaevuste hulk ei ole ajaga muutunud.

Aga põhiline, mille pärast inimesed meie poole pöörduvad, on mööduvad seljavalud. Need on nn kollase lipuga ja neid nimetatakse mittespetsiifilisteks valudeks, kuna ei ole seotud mingi tõsise seljahaigusega. 60–80% inimestest on elu jooksul tundnud seljavalu ning 90%-l on need healoomulise prognoosiga ja raviga annab valu järele. 10–15%-l jääb valu krooniliseks, see tähendab, et kestab üle kolme-nelja kuu. Nende haigete hulk on viimase 20 aasta jooksul märkimisväärselt suurenenud.