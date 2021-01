TELESOOVITUSED | Saated ja filmid viivad meid reisidele kosmosesse ja lähemalegi

Põnev Läti dokfilm

Neljapäeval, 4. veebruaril kell 22.05 on ETV ekraanil Läti dokfilm “Mu spioonist isa”.

See on lugu noorest naisest, kes avastab ennast luuremängude keskelt ja peab tegema valiku, mis lõikab ta igaveseks ära eelmisest elust. Isiklikke arhiivimaterjale ja taaslavastusi kasutades elustab film 1970ndate lõpu, millesse on põimitud ootamatult uude ning tundmatusse maailma sisenenud noore naise mälestused, kuidas ta Riia Ülikooli tudengina sai võimaluse sõita New Yorki, külla oma diplomaadist isale ning miks ta enam kodumaale tagasi ei pöördunud.