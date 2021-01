Advokaadi teenus on väga kallis, kuid ka tasuta õigusnõu saamiseks on Eestis tegelikult olemas mitmeid variante. Vaata juba loost täpsemalt, kuhu selleks pöörduda ja millistel telefonidel helistada.

On muidugi arusaadav, et tasuta teenusel on omad piirid ning näiteks ei tasu oodata, et sellisel viisil hakkab keegi teile kohtusse esitamiseks koostama hagiavaldust, mis võtab ilmselt hulk päevi tööd. Aga nõu küsida tasub.