Toiduamet: linnugripp on jõudnud Eestile ohtlikult lähedale

Põllumajandus- ja toiduameti osakonnajuhataja Olev Kalda sõnul on viiruse levik suureks ohuks ka Eestile. „Lindude gripp on levinud 22 Euroopa riiki, millest lähimad Eestile on Soome, Rootsi, Leedu ja Poola. Seetõttu on suur oht, et haigus jõuab lindude rändega kevadel Eestisse,“ ütles Kalda.