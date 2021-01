Lasteaedades ja koolides üle Eesti hakatakse kurke kasvatama

Tegu on kaheksandat korda toimuva taimeprojektiga, mille käigus Räpina Aianduskool varustab lapsed ja nende juhendajad seemnete, mulla ning vajaliku oskusteabega. Eesmärgiks on kasvatada, hooldada ja vaadelda hariliku kurgi taimi, võrrelda nende kasvu ja saada vilju.

Tänavusele projektile“Kurgisõbrad 2021” oodati osalema 300 gruppi. „Paljud jäid välja, kuna kahe tunniga sai nimekiri täis,” ütles Räpina Aianduskooli infospetsialist Meelike Kruusamäe. Varasemalt on gruppe ka rohkem olnud, kuid siis on toetanudriik või on saadud projektitoetust.

„Tublisid Eesti ettevõtteid kes aitaksid panustada, võiks olla rohkem, kas siistranspordi või auhindade osas,” ütles Kruusamäe lisades, et kui õnnestubsponsoreid juurde saada, võib ka gruppe juurde võtta.

Siin on ka näpunäited, kuidas kodus aknalaual kurke kasvatada.