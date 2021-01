PANE TÄHELE | Nii saab väikemetsaomanik maksuseadustest kätte maksimumi

Infobrošüüri „Metsaomaniku maksustamine” koostamisel nõustaja olnud Olavi Udam on välja arvutanud, et füüsilisest isikust metsaomanik majandab kõiki maksusoodustusi ja saadavaid toetusi arvesse võttes kõige tulusamalt siis, kui müüb raieõigust, aga kõik metsakasvatustööd teeb seejärel juba ise. Talle laieneb müügihinna 5000 eurot aastas tulumaksuvabastus, ta saab metsa uuendamise toetust aastas 96 eurot hektari kohta jmt, aga tal tuleb ka selle suurema tulu arvelt teha näiteks kasvava metsa müügi korraldamine, valgustusraie, metsataimede hankimine, istutamine ning noorendiku hooldused. Kui sellisel puhul õnnestubki saavutada suhteline tulukus enam kui 100%, võib see lõpuks olla petlik, sest hiljem kulub arvestatav osa teenitust metsa uuendamise peale.

Jah, kui tegemist on näiteks vähemalt keskmiselt viljaka kase enamusega segapuistuga, siis saab seal mõnda aega majandada sedasi, et, ütleme, küpsed kased välja võtta ja teha niimoodi teed teisest rindest tulevale kuusele. Mets kui selline küll säilib, aga iseasi on muidugi sellise majandamise tulususe küsimus. Reeglina saab nõnda hankida enda tarbeks (või ka müügiks) küttepuitu, ehk ka paberipuitu, aga teab mis arvestatavas kogustes tööstuslikult väärtuslikku puitu, mille arvelt ju omanik eelkõige tulu teeniks, sealt ei tule.

Jääb üle vaid seda männikut siis tükikaupa raiuda, kui tegemist on küpse puistuga. Nii nagu metsaomanik Olavi Udami katsetused näitavad, ei kipu vanade puude alla eriti uut rinnet moodustuma, isegi kui vanu puid on üsna harvalt kasvama jäetud. Sõltub ka jällegi kasvukohast, aga Eesti olusid üldiselt arvesse võttes ei tundu püsimetsandus olevat see võlumeetod, mis aitaks puupõhiselt majandades oma väikeselt metsamaalt pidevalt tulu teenida. Kusagil tuleb ikkagi piir ette, kus tuleb teha lageraie ja lank uuendada ning sealt pole siis juba mitme aastakümne vältel võimalik mingit tulu saada.

Üks asi selle juures on muidugi metsa majandamise võtted ja loomulikult ka see, millist tüüpi mets, millistel kasvukohtadel ning millise boniteediga maal omanikul üldse kasutada on. Kui tegu on liivapinnasel kasvava männikuga, siis ega seal palju alternatiive pole, millega seda männikut asendada, sest näiteks kiire kasvuga halli lepa kultuuri, millel umbes 30 aasta pikkune raiering ja selle tõttu ka stabiilsem tulu, sinna ei raja.

Üldistatult võib siiski öelda, et suure metsatööde mahu korral on rentaablim tegutseda käibemaksukohuslasest osaühinguna, samas – kui maht on väike, võib füüsilise isikuna ise töid tehes ja maksusoodustusi kasutades puhastulu suurem olla.

„Juba eelmise maksusüsteemi ajal, kui füüsilisel isikul polnud üldse maksuvabastust, tuli rehkendades välja, et kõige soodsam on metsa majandada füüsilise isikuna. Lähtudes sellest, kui ta tellib töö teenusena, saab ta 100% tulust, aga kui teeb ise, siis saab 132% tulu. Tema oma töö ei ole sel juhul arvutusse võetud,” räägib Olavi Udam. „Osaühingust käibemaksukohuslane teenis 111%, mittekäibemaksukohuslasest OÜ suutis saavutada sellest 97%, mittekäibemaksukohuslasest füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) aga sai vaid 78%.”

Eraisik saab metsa majandada tulusalt

Praegune seis on aga selline, et füüsilisele isikule laieneb nüüd raieõiguse müügi puhul maksuvabastust 5000 eurot aastas, kusjuures metsaomanik saab tulusid ja sellega koos ka oma maksuvaba miinimuni kolme aasta peale jaotada. See tähendab iseenesest seda, et tulud jaotuvad metsamüügi aastale ja kolmele järgnevale aastale ehk metsaomanik võib müüa 20 000 euro eest, jaotab selle summa nelja aasta peale ning ta saab ikkagi kogu summalt maksuvabastuse. Lisaks on füüsilise isiku toetused maksuvabad. Samas – FIE puhul see ajatamine ei kehti, tema peab maksud tasuma tulu saamise aastal.

„Siinkohal on oluline, millisest rahast me räägime. Kui osaühing teenib kasumit, siis see pole omanikele vabalt kasutatav raha. Kui see raha firmast välja võtta, tuleb selle eest tasuda tulumaksu. Füüsilise isiku tulu on tal aga vabalt kasutatav raha,” selgitab Udam. „Füüsilise isiku ja osaühingu maksustamise alused on erinevad – esimese puhul maksustatakse tulu, teise puhul väljavõetavat dividendi.”

„Minu arvestuse kohaselt tasub müüa natuke alla piirmäära, sest toetused tulevad ju ka ja kui nende arvelt summa üle 5000 läheb, siis rakendub ikkagi maksustamine.” Olavi Udam