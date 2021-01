Valgas asub üks maailma kalleimaid atraktsioone, millel kiikumine võib maksta 2000 eurot

Valga linna elanik Kalev Laul jagas oma Facebooki seinal kiige pilti koos järgneva selgitusega: Kiikudes sellel ajal Eestist Lätti satutakse komandanditundi, mille jooksul on keelatud Lätimaal avalikes kohtades viibimine. Vaatamata sellele, et rikkumine koheselt lõpetatakse Läti õigusruumist lahkumisega, on väärtegu kaamerate poolt jäädvustatud ja tuleb hakata vastutama.