Jaanus Marrandi: läinud korral ei olnud Kruuse tegevusel erakonna tuge taga

Reformierakonna jaoks ei ole kahjuks maaelu ja põllumajandus olnud kunagi teemad, mida nad tahaksid väga sisuliselt võtta. Tuntavalt ei olnud Urmas Kruuse tegevusel erakonna tuge taga. Tahaksin väga loota, et eelmisest korrast on saadud kogemusi ja õpitud.

Igal juhul tasuks neil natukenegi kuulata põllumajandusettevõtjate arvamusi ja mitte püüda rakendada „jaga ja valitse“ põhimõtet.

Üks on muidugi kindel, et mõned asjad, näiteks ajutise võõrtööjõu kasutamine ja sellega seoses põllumajandusettevõtjate vaenamine lõpeb ära. See on juba suur võit.

Ministrite puhul on olemas alati mitu mõõdet: erakondlik ja isiklik mõõde. See, et EKRE lahkub valitsusest, on ülimalt positiivne terve Eesti arengu jaoks. Teisalt oli minister Arvo Alleril kindlasti olemas head teadmised maaelust ja oli tema traagika, et ta oli EKRE minister.

Igal juhul soovin Urmas Kruusele jõudu ja hoian pöialt, et tema puhul, kes on Reformierakonna poolt tituleeritud oma erakonna „parimaks maaelu asjatundjaks“, saaks vähemalt midagigi sarnast öelda, kui ta ükskord ametist lahkub.

Halinga OÜ juhatuse esimees Raul Peetson:

Põllumajandusministri portfell ei ole selline, mille pärast erakonnad väga võitlevad. See on üks valdkondi, kus hästi hakkama saamiseks on vaja pingutada. Sektori jaoks on kõige halvem, kui sinna määratakse keegi, kellel puudub poliitiline mõjuvõim, julgus ja tarkus valituses kaasa rääkida.

Urmas Kruusel on see võim loodetavasti olemas. Põllumajanduses on järgmisel kümnel aastal ees suured väljakutsed ja sellepärast vajame ministeeriumi etteotsa head juhti.