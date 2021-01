Heiki Maiberg: mitmenda liini töötajad on müüjad ja kassapidajad toidukauplustes?

| PANIN TÄHELE |



Meediast kuulen ja loen, et koroona vastu vaktsineeri­takse kõigepealt eesliini töö­tajaid, see tähendab, et ars­te, meditsiiniõdesid ja hooldajaid, ning seejärel hoolde­kodude elanikke. Olen päri, et meditsiinitöötajad anna­vad endast parima just ees­liinil ja hooldekodude kliendid kuuluvad riskigruppi.