Leili metsalood | Vana ja väärikas

Esimesed on kõik siiani alles, osa neist oma majandusnäitajate poolest maakonnas kõrgetel kohtadel. Tegutsetakse nii metsanduses kui mõnes sarnases valdkonnas ning isegi firmajuhid on samaks jäänud. Teistest pole ammuilma midagi kuulnud, kui et mõni on manalateed läinud.

Mul on hea meel, et suutsin tolleaegsest karmist ajast tervena läbi murda ning saada kogemuse võrra rikkamaks. Hea, et suutsin selle kinnistu, mis piirneb minu isakodu maadega, pikapeale ka välja osta. Vähetähtis pole ka asjaolu, et see oli kodumetsaks mu eakaaslasele Veldale, kellega me algklasside aegu ühist kooliteed vantsisime. Teda viis elu Mulgimaale ning siinse maa eest võttis kompensatsiooni. Nii need vabad maad tekkisidki, mida oksjonitel erastati ja mille ümber igasugu skeeme keerutati.