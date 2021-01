Margus Mikomägi uuele valitsusele: kui eesmärk on saavutada, et homme oleks parem, vajaksime tänasest tervikpilti

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Millest kõigest me praegu sõltume? Soome sulgeb oma piirid. Venemaal vähemalt sajas linnas tulid inimesed tänavatele, et Aleksei Navalnõile toetust avaldada. Valgevenes protestitakse diktaatori vastu. Mis Ukrainas sünnib? Ameerikas on asjad läinud väga vägivaldseks. Koroona laiutab üle maailma. Iisrael sulgeb kaheks nädalaks kõik lennud.

See kõik, mis siin üles lugesin, on hirmutav. Aga Hiina, Aasia tervikuna, Iraan, Iraak... Mida enam mõtled, seda keerukamaks läheb.

Rahvusringhäälingus on vähemalt kuus probleemsaadet. Mis on nende saadete eesmärk? Ühiskonnas toimuva analüüs? Olgu. Küsiks hoopis nii: kas need saated kasvatavad meie inimeste, Eesti riigi kodanike elujõudu?

Kui me eesmärk on saavutada, et homme oleks parem (keegi vist ei arva teisiti), vajaksime tänasest tervikpilti. Mis seisus selles visklevas olevikus on meie elujõud?