Ettevõtte efektiivsust näitab lehma elupäeva piimatoodang

„Tuli välja, et väga oluline on karja tervis just farmi hügieeni mõttes,” rääkis Helis Luik-Lindsaar, kes kaitses Eesti Maaülikoolis töö põllumajandusettevõtete ja kohalike omavalitsuste tehnilise efektiivsuse teemal. Tehniline efektiivsus on oma olemuselt tootlikkust iseloomustav näitaja.

Farmi hügieeni iseloomustab somaatiliste rakkude arv piimas, mis kasvab näiteks udarapõletiku korral. „Somaatiliste rakkude arv iseloomustab väga palju seda, milline on juhtimine. Udarapõletik ei teki niisama, seda põhjustavad väga konkreetsed tegurid, mis on seotud keskkonnaga, kus loom on. Seda keskkonda saab mõjutada pidamine, söötmine jne ehk kogu teadmiste baas, mis on ettevõtte- või loomakasvatusjuhil,” selgitas värske doktor. „See näitaja iseloomustab juhtimist ja seda saab mõjutada või suunata.”

Ettevõtete analüüsist tuli välja muudki huvitavat.