Margit Rüütelmann: kuna oleme ise need jäätmed tekitanud, siis peame oma tegude eest võtma ka vastutuse

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Kui selle aasta lõpuks tuleb Euroopa Liidu liikmesriikidel olmejäätmeid ringlusesse võtta 50% tekkivate jäätmete hulgast, siis aastaks 2025 tõuseb olmejäätmete ringlussevõtu tase 55%ni, 2030. aastaks 60%ni ning aastaks 2035 tuleb olmejäätmeid ringlusesse võtta juba 65%.

Sortimisuuringu tulemustest on aga näha, et jäätmete liigiline koostis ei ole aastatega muutunud, ringlussevõtu sihtarvu täitmine ei ole tõusutrendi näidanud. Ja kui me kohe ei tee muudatusi toimivas süsteemis, siis sisuliselt ei muutu ju midagi ka edaspidi.