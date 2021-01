Kristiina Viiron: nii toimides poleks vaja miljoniprojekte, et inimesi maale elama meelitada

Ent üsna sarnases seisus eelkirjeldatutega on need inimesed, kelle metsas toimetamist hakkab ühtäkki piirama looduskaitse. Päris lukku metsa ei pruugitagi panna, aga kui see mets on olnud perele elatusvahendiks, siis see vähene, mida teha lubatakse, näiteks raiuda poole hektari kaupa, leiba lauale ei too.