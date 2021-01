Prantsusmaa senati kultuuri- ja hariduskomisjoni poolne ettekandja Pierre-Antoine Levi tsiteeris Prantsuse poetessi Maryline Desbiolles’i (61), kes on kirjutanud: “Maapiirkond – see on see muusika, see oksade ja lehtede liikumine, need hüüded, mis paisuvad ja omandavad vormi, kui sulgeda silmad”.

Levi lisas: retooriliselt: „Kas saame keelata kuke kiremist, tsikaadide siristamist või konnade krooksumist? Kas peaksime vaigistama kiriku kellahelina, karjakellad või traktorite mürina? Kas peaksime maha suruma lehmakookide või hobusepabulate lõhna?”