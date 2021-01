Alanud aasta võib tulla lühike

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Kuidas küll aeg lendab! Mida vanemaks saame, seda kiiremini tunduvad päevad mööduvat ja varsti ongi jälle üks aastaring täis. Nii mõtestame tavaliselt aega.

Astronoomid armastavad aga täpsust. Argielus ei tähenda mõni minut siia-sinna ehk tõepoolest midagi, aga astronoomilise aja arvestuses on iga sekund tähtis. Enamgi veel – iga millisekund ehk tuhandik sekundit. Kui argielus on kõik ööpäevad 24 tunni pikkused, siis astronoomid teavad ammu, et maakera ei pöörle päris ühtlase kiirusega ja et üldiselt meie ööpäevad pisut-pisut pikenevad.