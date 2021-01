8 olulist küsimust vaktsineerimise kohta | Kas läbipõdenul on vaja end vaktsineerida? Kas nakatuda võib ka pärast vaktsiini saamist?

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!



Kas positiivse testitulemuse saanutel ja juba tervenenutel on vaja end vaktsineerida?

Läbipõdenute vaktsineerimine sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõuniku Kärt Sõbra sõnul vastunäidustatud ei ole, kuid piiratud vaktsiinikoguste puhul tuleks eelistada nende inimeste vaktsineerimist, kes ei ole viimase kuue kuu jooksul COVID-19 haigust põdenud.

Mis juhtub, kui inimene on näiteks asümptomaatiline ja ei tea ise, et on haige ja saab vaktsiini? Kuidas see mõjub talle?

Või kas koroonaviirusesse võib nakatuda ka pärast vaktsineerimist?