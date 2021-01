Pühapäevases veebiküsitluses märkisid põllumehed, et põllumajandus ja maaelu ei kuulu Reformierakonna prioriteetide hulka. Eelmisel korral näiteks võeti ära üleminekutoetused ja Euroopa Liidu toetuste riigipoolset kaasrahastamist vähendati 25 protsendilt kümnele.

Kas seekord on oodata midagi paremat? Igatahes koalitsioonilepe on küll nii üldsõnaline, et maaelu ja põllumajanduse kohta käivat tuleb otsida kliima, keskkonna ja tasakaalustatud arengu teemade alt.