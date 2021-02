Bunet on Piemonte maakonnast pärinev magustoit, mis liigitatakse kategooriasse “dolci al cucchiaio” (magustoidud, mida saab süüa lusikaga).

Selles Toscana maakonna necci retseptis on kasutatud sealse mägise ja metsase piirkonna olulist saadust – kastanijahu. Seda kasutatakse laialdaselt nii küpsetistes kui pastades.

Magusas aromaatses Marsala veini siirupis küpsetatud pirnid viinamarjadega on Sitsiilia talvemaius.