Ainuüksi toitu raiskab keskmine Eesti perekond aastas ligi 120 euro eest. Lastega pere isegi 200 euro eest. Kas poleks parem, kui see raha oleks rahakotis?

Otsustasime lähemalt uurida, milline on olukord kolmes peres. Terve aasta prügi ei suuda keegi säilitada, et see siis üle kaaluda. Seega kaalusime ära ja pildistasime üles nädalase prügi.