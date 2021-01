Eesti õigusrobot nõuab laimajalt kahjuraha sisse

Laim võib seisneda sinu kohta ebaõigete faktide esitamises või ebakohaste arvamuste avaldamises. Näiteks väidab keegi, et sa oled korruptant või petis. Kui sind pole jõustunud kohtuotsusega korruptsioonis või pettuses süüdi mõistetud, on automaatselt tegemist vale faktiväitega. Ebakohase arvamusega on tegemist siis, kui väljendatud arvamus ületab hea maitse piiri ning on solvav ja oma viisilt sobimatu ja vääritu.

HUGO.legal peajuristi Erki Pisukese sõnul abistab loodud õigusrobot laimuvaidlustes mõlemat poolt – nii neid, keda on laimatud kui ka neid, kes on saanud laimunõude. “Kahjuks on laim meie ühiskonnas küllaltki levinud probleem. Tihti ei tunnetata piiri ühe isiku sõnavabaduse ja teise isiku au ja hea nime teotamise vahel."