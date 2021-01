Leili metsalood | Tuisutantsud lumel

Imelik on see praegune elu, mil inimeste vahelist otsesuhtlemist peaaegu polegi, on vaid telefon ja internet. Poekäigud on minimaalsed, et kord nädalas hädapärast toidukraami tuua. Need, kel võimalus kaugtööd teha, istuvadki oma urus arvuti taga. Ainult maskides poemüüjad-teenindajad peavad seisma eesliinil, nagu hooldus- ja meditsiinitöötajadki. Uus olukord näitab selgelt, kes on ühiskonnas need, kellest sõltub paljude inimeste heaolu ja tervis ning ilma kelleta tänapäeval hakkama ei saa. Neid on palju ja igas valdkonnas.