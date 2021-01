„Raplamaal on tõenäoliselt suurem osa murdjaid kätte saadud,“ märkis keskkonnaameti peaspetsialist Margo Tannik, pidades silmas asjaolu, et hundid on selles maakonnas süstemaatiliselt lambaid murdmas käinud.

Kui mullu jäi lumepuudusel paarkümmend hallivatimeest küttimata, siis tänavu on lumi jahipidamist oluliselt hõlbustanud, sest jälgede järgi on näha kus ja kui palju loomi liikunud on.