Küsimus on muidugi, millist eesmärki see sõiduk teenima peab? Firma buss pikemateks sõitudeks, seda eeldusel, et sinna- ja tagasisõidu vahele mahub lühem või paraku ka pikem laadimispaus? Ei oska öelda, kui palju tänapäeval veel niiviisi koos sõidetakse.

Suure pere sõiduk? Aga suure perega on paraku nii, et laste suurem arv ei lisa majanduslikku heaolu, aga EQV hind algab 75 108 eurost, seda, tõsi küll, koos hoolduspaketiga viieks aastaks.