Maskiga ja maskita teema kütab jätkuvalt kirgi. Sel tasutal saigi kirja hulk kõige olulisemaid maskide kandmisega seotud küsimusi, mis läksid teele terevise- ja politseiameti poole.

Nüüd on vastused käes, et alustuseks teada saada, miks pole kedagi veel maskikandmise nõude eiramise eest trahvitud. Kuni selleni välja, et kas koolidirektor võiks õppeastuses maskikandmise kohustuslikluks teha. Ja kas kaupmehena võin ma oma poest maski mitte kandva isiku välja visata?

Või on kogu maskikampaania vaid maskimüüjate salaplaan oma äri edendamiseks?