ARGO IDEONI KOLUMN | Kas panna kõik kodutööd Excelisse, kui hea mõte see on?

Soome paari puhul aga on kõige mõtlemapanevam see, et kui palju aega inimene ikkagi oma elust veedab koduseid majapidamistöid tehes. Antud kaasuses on selleks kahe peale kokku 86 päeva aastas, ehk ligi kolm kuud, st ühe inimese kohta 43 päeva.

Sealjuures tunnistavad tabelipidajad ise avalikult, et neil on oma elu korraldatud suhteliselt hõlpsalt: inimesed elavad linnakorteris, mis võrreldes eramajaga kindlasti säästab aega ja on lihtsam; neil pole autot ning nad ei tegele parajasti mingisuguse remondi või ehitamisega, mis võtab ju paljudel inimestel võib-olla aastaid enam-vähem kogu vaba aja.

Mõnda võib ka mitte teha



Põhjalikuma koristamise on nad samuti enda kaelast ära lükanud - kord kahe nädala jooksul käib koristaja. Vahepeal on vaja lihtsalt enam-vähem puhtust pidada.

Sobiva ja taskukohase koristajateenuse leidmine on ka Eestis vähemalt linnaelanike jaoks üpris aktuaalne küsimus, sotsiaalmeedias algatatakse neid jutulõngu üsnagi regulaarselt, et kas keegi teab mõnda head ja usaldusväärset koristajat, kes palju raha ei võta. Olen ka neid mõnikord uurinud, aga ühe inimesega väikeses majapidamises siiski ei ole kunagi tegudeni jõudnud. Soomlaste süsteemne lähenemine majapidamistöödele paneb aga veel kord asjale mõtlema.

Tundub muide ka väga mõistlik, et osa asju, mis nii-öelda ei karju, jäetakse näidisperes lihtsalt tegemata. Eriti, kui see ei sünni mitte hetke laiskusest, vaid on läbikaalutud otsus ja üks osa inimese ajakasutuse maatriksist. Elu on lühike ning puudub igasugune mõte kulutada seda sokkide ja t-särkide triikimisele.

Kõige parem on aga see, et kui kodutööd on sedasi kord tabelisse pandud ja igaüks teab, mis on tema rida, siis puudub vajadus pidevalt nende teemade juurde naasta.

Mulle meenub siinkohal üks Vene grupi Leningrad muusikavideo, kus faabula on üles ehitatud järgmiselt: mees istub arvutis ja tegeleb netis Venemaa suuruse ja vägevuse kiitmisega, kuid naine toob ta maa peale teatega, et prügi on välja viimata.

Excelit oleks neil vaja läinud.

