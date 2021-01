Linnapeast sai jumal ja ametnikust pätt

„Ants Viidalepa vanaema, ema-isa, ta ise on selle pildi peal. Paides olnud üsna õel linnarhitekt – sellest tegi ta hobuseparisniku. Üks maavalitsuse töötaja oli paras pätt, sellest tegi ta linna päti. Linnapea pani ta üles jumalaks. Kõik näod on õiged, aga rollid on teised. Ainult kirikuõpetaja jäi oma rolli,” räägib Ants Viidalepa mälestusraamatu autor Tiiu Saarist.

Kirjeldatud maali "Paide laadad" tegi kunstnik Ants Viidalepp peaaegu pool elu. Juba kolmandast klassist saadik pidas ta päevikut ja kirjutas muuhulgas üles oma elamused Paides peetud suurtest laatadest, kus olid nii kaubitsejad, hobuseparisnikud, mustlased kui tsirkus. Just selline särtsakas see pilt saigi.