Saatuse keerdkäike täis “Keelatud vili”

Nagu kass ja koer



Kui Zeynepi tööandja ettevõte maha müüakse, asub ta tööle noore ärimehe Alihani alluvuses (Onur Tuna). Alihan on ülbe, jahe, tõsine ja rikas mees, kes on võimeline kõik jalge alla tallama, et oma eesmärgini jõuda. Esimesest päevast on nad nagu kass ja koer teineteise kõris kinni. Kumbki ei tagane sammugi. Ometigi hakkab nende vahel arenema keemia, mille üle kummalgi kontrolli ei ole.

Teine õde Yıldız unistab aga rikkast elust. Et jõukatele inimestele lähedale pääseda, töötab tuntud restoranis administraatorina. Ta on suhtes ühe rikka mehega, kellega loodab abielluda, et saaks madalapalgalise töö selja taha jätta. Lõpuks saab Yıldız aga aru, et tema poiss-sõbral pole kavatsustki temaga abielluda.

Omakasupüüdlik plaan



Yıldızi elu muutub täielikult, kui talle teeb tööpakkumise kõrgklassi koorekihti kuuluv valitsejanna Ender (Şevval Sam) – kaunis keskealine naine, kes on abielus austatud ärimehe Halitiga (Talat Bulut). Ender on Haliti kolmas naine. Nad teesklevad teiste ees, et on õnnelikus abielus, kuigi tegelikkuses pole asi üldsegi nii roosiline. Ender tahab abikaasast lahutada nii, et ei kaotaks oma kohta kõrgklassis ega laostuks rahaliselt.

Enderi plaan näeb ette, et nooruke Yıldız hakkaks tema mehe ettevõttes tööle ja võrgutaks tema abikaasa Haliti. Ender saab siis süüdistada abikaasat truudusetuses ja nõuda kohtus suure hüvitise. Yıldız nõustub lõpuks Enderi pakkumisega, aga tal on ka oma plaan. Yıldızi otsus ei mõjuta mitte ainult tema enda, vaid ka ta õe Zeynepi elu.

Kahe õe elud muutuvad, aga kas eesmärk ikka pühendab abinõu? Kas Yıldızi unistus täitub ja ta saab elada jõukalt? Kas Ender saab soovitud lahutuse ja suure hüvitise? Kas Zeynep suudab hoida oma rikkumatust ja leiab lõpuks tõelise armastuse?

Vastused neile küsimustele selguvad draamasarjas “Keelatud vili”.