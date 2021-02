Uus draamasari ETVs

Laupäeval, 13. veebruaril kell 21.35 jõuab ETV eetrisse esimene jagu Norra kaheksaosalisest draamasarjast “Üle Atlandi” (valminud 2020. aastal). Kroonprintsess Märtha ja kroonprints Olav pelgavad sakslaste invasiooni, kuid valitsus ei pea seda tõenäoliseks, kuni on liiga hilja. Kuninglik perekond ja valitsus on sunnitud põgenema. Märtha ja Olav peavad langetama raske otsuse, et päästa perekond.