Taimedega ravitseja, kes vaatas vastu valgust uriini ja tegi terveks nii natsid kui kommunistid

Mikolášeki ravimeetod põhines klaaspudelis uriiniproovide vastu valgust vaatlemisel, selle põhjal üsna täpselt inimese vaevuste tuvastamisel ja taimravi määramisel. Mikolášeki väide oli, et pool tervenemisest tuleb inimese usust ja teine pool loodusest.

"Šarlatani" tegevus toimub pärast Tšehhoslovakkia presidendi Antonín Zápotocký surma 1957. aastal. Üsna filmi alguses Mikolášek vahistatakse, seejärel antakse vaatajale ülevaade mehe elust. See on segu faktidest ja fiktsioonist, ehk et stsenarist Marek Epstein on materjali üsna vabalt käsitlenud.