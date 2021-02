Endine rahvusvahelise haardega pankur on nüüd parim mahemesinik

Tallinnast pärit Harro Rannamets õppis Hongkongis majandust, siis töötas aastaid panganduses, kuni tüdines ja läks hoopiski filmindust õppima, viimane eriala viis ta vahetusüliõpilaseks Portugali. Mesindust on Rannamets õppinud Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis. Nüüdseks on mees rajanud Lääne-Virumaale OÜ Ehe Mesi, tõustes 420 mesitaruga suurimaks mahetootjaks. Oma mahemett ekspordib ta omakorda Jaapanisse.

„Tuleb kõik võimalused avasüli vastu võtta, mitte kapselduda ühte mõttekäiku – seda õpetas mulle elu Hongkongis,“ teatas Rannamets. Lisades, et Hongkongis oli täiesti teine kultuuriruum.

See, et mesilaste arv väheneb, on müüt.