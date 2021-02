Talvine aialinnuvaatlus: kui on külm ja lumi, siis on ka linnud kohal

Nagu mullugi jäi ornitoloogiaühingu andmetel rahvale enim silma rasvatihaseid, kes moodustasid viiendiku vaadeldud lindude koguarvust. Sarnaselt varasematele aastatele mahtusid esiviisikusse ka põldvarblane, rohevint, leevike ja koduvarblane.

Tänavune linnuvaatlejate „saak“ on mullusest märgatavalt kopsakam – siis nähti üle 22 000 linnu vähemalt 60 liigist. Põhjuseks asjaolu, et eelmisel aastal samal ajal polnud ilm veel sugugi talve nägu ning lindudel polnud põhjust tulla aedadesse toitu otsima.

„Neil polnud toiduvajadust ja ka lindude toitmisega ei oldud veel algust tehtud, nii et neil polnud kuskile tullagi,“ märkis talvise aialinnuvaatluse koordinaator Aarne Tuule, tõdedes, et tänavused ilmaolud tulid vaatlusele kindlasti kasuks, sest lindude vajadus toidumajades pakutava lisatoidu järele on suurem. Ja ka rahval oli rohkem indu aialinnuvaatlusel kaasa lüüa.

Põnevaimate liikidena nähti tänavu aedades punarinda, käblikut, värbkakku ja hall-õgijat. Põnevaimaks saab neid Tuule sõnul pidada seetõttu, et kahest esimesena mainitust jäävad vähesed Eestisse talvituma, värbkakk ja hallõgija aga ei satu tavaliselt aedadesse, ent nüüd tulevad nad jahtima linnumajades einet võtvaid sulelisi.

„Punarind on ainus liik, kelle talvine arvukus on osutunud oluliselt suuremaks, kui arvasime,“ rääkis Tuule, milliseid teadmisi on vaatlused näiteks toonud. „Selle väikese putuktoidulise linnu talvist arvukushinnangut oli põhjust suuremaks korrigeerida.“

Samamoodi haruldane on talvisel ajal siinmail tema sõnul ka käblik.

Üks eesmärk, miks talviseid aialinnuvaatlusi korraldatakse, on loodushariduslik, suunamaks inimesi linde määrama.

„Vaatad küll, et linnumajas on mingid tihased, aga tuleb välja, et neid on lausa seitset liiki,“ muigas Tuule.

Just talv ongi tema hinnangul parim aeg lindude n-ö nullist õppimiseks – erinevaid liike on siinmail sel ajal siiski suhteliselt vähe ning linnumajades on nad ka täitsa silme ees.

„Kevadel saab jätkata ja siis on mingid talilinnud juba selged,“ nentis ta.

Ornitoloogiaühing ootab möödunud nädalavahetusel toimunud talvise aialinnuvaatluse vaatlusandmeid veel 5. veebruarini. Andmed saab sisestada lehel www.eoy.ee/talv/vaatlused või saata tavapostiga aadressil Eesti Ornitoloogiaühing, Veski 4, 51005 Tartu linn, Tartu maakond. Väga oodatud on andmed ka nendest vaatluskohtadest, kus tunni aja jooksul ei kohatud ühtegi lindu. Lõpliku kokkuvõtte talvisest aialinnuvaatlusest avaldab ornitoloogiaühing veebruaris.