Argo Ideon: rahvas näib arvavat, et olgu partei pealegi müüdav, peaasi kui ajab õiget asja

Eks osa vastutusest langeb ka kõrgema võimu kraesse. Valija annab Eestis poliitilise korruptsiooni kergesti andeks, kui ta muus osas tajub, et poliitik on väljas tema põhihuvide eest. See toob kaasa pahategude jagamise “meie” ja “nende” omadeks, millest esimese puhul on lubatud silma kinni pigistada. Ega meil õieti olegi suuremat erakonda, mille ajaloos ei figureeri mõnd korruptsioonikaasust.

Korruptsioonist ja altkäemaksukultuurist päriselt lahti ei saa kunagi, aga selle vähendamise võtmeks on ilmselt mõistmine, et sellist “head” korruptsiooni, mis on konkreetselt meile kasulik, pole olemas. Ja muidugi peab lihtsalt korraldama mõistlikku asjaajamist – sellist, kus kodaniku ning ettevõtja ja kohaliku ning riigivõimu omavahelistes suhetes ei loodagi olukordi, mis vajaksid määrimist, õlitamist mingisuguse kabinetti jäetud ümbriku abil.